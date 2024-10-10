Роналду не может продать свой особняк в Англии: видео

Дом, расположенный недалеко от Манчестера, был выставлен на продажу в начале прошлого года за 5,5 млн фунтов. Из-за отсутствия потенциальных покупателей Роналду снизил цену до 5 млн фунтов.
Роналду проживал в этом особняке во время своего второго прихода в «Манчестер Юнайтед». Он включает в себя семь спален, имеет закрытый бассейн, винный подвал, теннисный корт, тренажерный зал, кинозал, а также сауну и джакузи. Рядом с особняком также расположен гостевой дом с двумя спальнями. Общая площадь территории составляет 23 гектара.
Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года и выступал за манкунианцев до конца 2022 года. Он провел за клуб 54 матча, в которых забил 27 голов. В ноябре 2022 года «Юнайтед» расторг контракт с Роналду, после чего он перешел в саудовский «Аль-Наср».