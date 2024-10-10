Роналду не может продать свой особняк в Англии: видео

Роналду проживал в этом особняке во время своего второго прихода в «Манчестер Юнайтед». Он включает в себя семь спален, имеет закрытый бассейн, винный подвал, теннисный корт, тренажерный зал, кинозал, а также сауну и джакузи. Рядом с особняком также расположен гостевой дом с двумя спальнями. Общая площадь территории составляет 23 гектара.