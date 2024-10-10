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Роналду обратился к Надалю после новости о завершении карьеры

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к Рафаэлю Надалю, который объявил о завершении карьеры.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Yasser Bakhsh/Getty Images

Надаль объявил о том, что завершит карьеру после выступления в «Финале восьми» Кубка Дэвиса, который пройдет в Малаге с 19 по 24 ноября.

«Рафа, какая невероятная карьера у тебя была! Твоя преданность, страсть и невероятный талант вдохновляют миллионы людей по всему миру. Для меня было честью стать свидетелем твоего пути и иметь возможность называть тебя своим другом. Поздравляю с потрясающей карьерой! Наслаждайся заслуженным отдыхом», — написал Роналду в одной из своих соцсетей.

38-летний Надаль начал профессиональную карьеру в 2001 году. Он выиграл 22 турнира Большого шлема, что является вторым результатом в истории среди мужчин. Надаль рекордные 14 раз побеждал на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос».

Рафаэль Надаль 209 недель лидировал в рейтинге ATP. Он также побеждал на 92 турнирах ATP, в том числе 36 — в серии «Мастерс». Также испанец завоевал два золота Олимпийских игр — в одиночном разряде в Пекине в 2008 году и вместе с Марком Лопесом в парном разряде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.