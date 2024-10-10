Роналду обратился к Надалю после новости о завершении карьеры

«Рафа, какая невероятная карьера у тебя была! Твоя преданность, страсть и невероятный талант вдохновляют миллионы людей по всему миру. Для меня было честью стать свидетелем твоего пути и иметь возможность называть тебя своим другом. Поздравляю с потрясающей карьерой! Наслаждайся заслуженным отдыхом», — написал Роналду в одной из своих соцсетей.