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Леонид Слуцкий встретился с Медведевым на «Мастерсе» в Шанхае

Тренер футбольного клуба «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий встретился с первой ракеткой России Даниилом Медведевым на турнире серии «Мастерс» в Шанхае.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Слуцкий посетил четвертьфинальный матч между Медведевым и первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. В этой встрече россиянин потерпел поражение в двух сетах со счетом 1:6, 4:6. По ходу матча Медведев брал медицинский тайм-аут из-за проблем с правым плечом.

После четвертьфинала Слуцкий встретился с Медведевым и подарил ему мяч с автографами игроков «Шанхай Шеньхуа». Также Слуцкий присутствовал на матче Медведева с греком Стефаносом Циципасом (7:6, 6:3).

«Удачи Даня», — подписал фотографию Слуцкий, выложив ее в одной из своих соцсетей.

Ранее «Шанхай Шеньхуа» потерпел разгромное поражение от «Джохор Дарул Тазим» (0:3) в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов АФК.

В первом туре общего этапа азиатской Лиги чемпионов «Шанхай Шеньхуа» дома одержал победу над корейским клубом «Пхохан Стилерс» со счетом 4:1.

«Шанхай Шеньхуа» опустился на пятое место в турнирной таблице восточной группы общего этапа Лиги чемпионов АФК. Следующим соперником команды Леонида Слуцкого станет японский клуб «Кавасаки Фронтале». Встреча пройдет 23 октября в Шанхае.