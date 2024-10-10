Леонид Слуцкий встретился с Медведевым на «Мастерсе» в Шанхае

Слуцкий посетил четвертьфинальный матч между Медведевым и первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. В этой встрече россиянин потерпел поражение в двух сетах со счетом 1:6, 4:6. По ходу матча Медведев брал медицинский тайм-аут из-за проблем с правым плечом.
После четвертьфинала Слуцкий встретился с Медведевым и подарил ему мяч с автографами игроков «Шанхай Шеньхуа». Также Слуцкий присутствовал на матче Медведева с греком Стефаносом Циципасом (7:6, 6:3).
«Удачи Даня», — подписал фотографию Слуцкий, выложив ее в одной из своих соцсетей.
Ранее «Шанхай Шеньхуа» потерпел разгромное поражение от «Джохор Дарул Тазим» (0:3) в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов АФК.
В первом туре общего этапа азиатской Лиги чемпионов «Шанхай Шеньхуа» дома одержал победу над корейским клубом «Пхохан Стилерс» со счетом 4:1.
«Шанхай Шеньхуа» опустился на пятое место в турнирной таблице восточной группы общего этапа Лиги чемпионов АФК. Следующим соперником команды Леонида Слуцкого станет японский клуб «Кавасаки Фронтале». Встреча пройдет 23 октября в Шанхае.