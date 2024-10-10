Леонид Слуцкий встретился с Медведевым на «Мастерсе» в Шанхае

Слуцкий посетил четвертьфинальный матч между Медведевым и первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. В этой встрече россиянин потерпел поражение в двух сетах со счетом 1:6, 4:6. По ходу матча Медведев брал медицинский тайм-аут из-за проблем с правым плечом.