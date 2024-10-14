Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине обвинили московский «Локомотив» в воровстве

Президент киевского «Локомотива» Александр Егоров обвинил одноклубников из Москвы в краже названия и клубных цветов. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Наш клуб был основан в 1919 году, а это раньше, чем московский “Локомотив”. И именно киевские железнодорожники придумали использовать зеленый и красный цвета. Когда некоторые обвиняют нас в том, что мы не меняем цвета и используем такие же, как и московская команда, то нам, честно говоря, плевать на московский клуб. Во-первых, эти подонки с самого начала украли у нас и название, и цвета. А во-вторых, они лишили нас статуса профессионального клуба, потому что начали забирать игроков из киевского “Локомотива” в Москву», — сказал Егоров.

«Локомотив» является 23-кратным чемпионом Киева по футболу, а также двукратным призером чемпионата УССР (1936, 1947) и финалистом Кубка УССР (1938). В 1947 клуб был расформирован путем перевода игроков команды в московский «Локомотив». В прошлом году клуб вернул себе профессиональный статус и сейчас выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Украины.

Ранее Егоров заявлял, что готов судиться в международном суде, чтобы отстоять право клуба на бренд «Локомотив». По его мнению, это название придумали работники Киевского железнодорожного вокзала, а клубные цвета были выбраны по цветам семафора.

Московский «Локомотив» был основан в 1922 году и первые годы был известен под названием «Казанка». Свое современное название клуб получил только в 1936 году.

Локомотив