На Украине обвинили московский «Локомотив» в воровстве

«Наш клуб был основан в 1919 году, а это раньше, чем московский “Локомотив”. И именно киевские железнодорожники придумали использовать зеленый и красный цвета. Когда некоторые обвиняют нас в том, что мы не меняем цвета и используем такие же, как и московская команда, то нам, честно говоря, плевать на московский клуб. Во-первых, эти подонки с самого начала украли у нас и название, и цвета. А во-вторых, они лишили нас статуса профессионального клуба, потому что начали забирать игроков из киевского “Локомотива” в Москву», — сказал Егоров.