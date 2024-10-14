Блогер Литвин арестован на 13 суток за драку на матче Медиалиги

24-летний блогер был задержан после матча Медиалиги между Lit Energy и «СКА-Ростов» (1:0). Причиной задержания стало нападение Литвина во время матча на заводящего армейцев Сергея Плынина, более известного как «Маугли». Этому предшествовали нецензурные скандирования с фанатской трибуны армейцев в адрес самого Литвина.
На Литвина был составлен протокол о хулиганстве, после чего он провел двое суток в изоляторе временного содержания в ожидании суда. Во время суда блогер признал вину и раскаялся.
«Правильные мысли приходят после случившегося. Времени отмотать нет. Если бы отмотать, не сделал бы так. Вину признаю. Больше такого не повторится, Ваша честь», — сказал Литвин во время судебного заседания.
Суд вынес решение арестовать Литвина на 13 суток. Глава Медиалиги Николай Осипов сообщил, что блогер будет также дисквалифицирован на полгода.
Михаил Литвин является одним из самых популярных блогеров в России. На его Yotube-канал подписано более 12 млн человек. В 2020 году Литвин создал футбольный клуб «Сахалинец», который провел два сезона во Второй лиге. В феврале этого года «Сахалинец» был расформирован, после чего Литвин создал команду Lit Energy и заявил ее в Медиалигу.