Блогер Литвин арестован на 13 суток за драку на матче Медиалиги

Михаил Литвин является одним из самых популярных блогеров в России. На его Yotube-канал подписано более 12 млн человек. В 2020 году Литвин создал футбольный клуб «Сахалинец», который провел два сезона во Второй лиге. В феврале этого года «Сахалинец» был расформирован, после чего Литвин создал команду Lit Energy и заявил ее в Медиалигу.