Фаната СКА арестовали на 13 суток вслед за блогером Литвиным

«Единственное в чем я виноват, я ругался матом, да. Ни в каких других действиях не участвовал. Признаю то, что ругался матом. Полностью раскаиваюсь. Посмотрите видео, вот я стою, улыбаюсь, больше я ничего не делал», — сказал Плынин во время заседания суда.