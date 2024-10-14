Фаната СКА арестовали на 13 суток вслед за блогером Литвиным

«Постановлением Кузьминского районного суда города Москвы Плынин Сергей Викторович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд назначил административное наказание в виде административного ареста на срок 13 суток», — сообщили в пресс-службе суда.
Ранее на аналогичный срок был арестован блогер Михаил Литвин. Во время матча Медиалиги между Lit Energy и «СКА-Ростов» (1:0) 24-летний блогер напал на Плынина, который был «заряжающим» на фанатской трибуне ростовской команды. Этому предшествовали нецензурные скандирования с трибуны армейцев в адрес самого Литвина.
«Единственное в чем я виноват, я ругался матом, да. Ни в каких других действиях не участвовал. Признаю то, что ругался матом. Полностью раскаиваюсь. Посмотрите видео, вот я стою, улыбаюсь, больше я ничего не делал», — сказал Плынин во время заседания суда.
Ранее Плынин уже привлекался к административной ответственности по статье «Хулиганство» за массовую драку фанатских группировок, которая произошла в январе 2016 года недалеко от стадиона «Лужники».