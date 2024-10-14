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Фаната СКА арестовали на 13 суток вслед за блогером Литвиным

Кузьминский суд Москвы арестовал на 13 суток болельщика СКА Сергея Плынина, более известного как «Маугли». Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

«Постановлением Кузьминского районного суда города Москвы Плынин Сергей Викторович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд назначил административное наказание в виде административного ареста на срок 13 суток», — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее на аналогичный срок был арестован блогер Михаил Литвин. Во время матча Медиалиги между Lit Energy и «СКА-Ростов» (1:0) 24-летний блогер напал на Плынина, который был «заряжающим» на фанатской трибуне ростовской команды. Этому предшествовали нецензурные скандирования с трибуны армейцев в адрес самого Литвина.

«Единственное в чем я виноват, я ругался матом, да. Ни в каких других действиях не участвовал. Признаю то, что ругался матом. Полностью раскаиваюсь. Посмотрите видео, вот я стою, улыбаюсь, больше я ничего не делал», — сказал Плынин во время заседания суда.

Ранее Плынин уже привлекался к административной ответственности по статье «Хулиганство» за массовую драку фанатских группировок, которая произошла в январе 2016 года недалеко от стадиона «Лужники».