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«Бенфика» выступила с заявлением по поводу возможного бана

Официальный сайт «Бенфики» опубликовал заявление клуба по поводу возможной длительной дисквалификации из-за обвинений со стороны прокуратуры Португалии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Накануне прокуратура Португалии выступила с требованием отстранить «Бенфику» от участия в спортивных соревнованиях на срок от шести месяцев до трех лет, выдвинув против клуба обвинения в коррупции и налоговом мошенничестве.

— «Бенфика» и ее юристы подробно проанализируют обвинения, о которых им было сообщено и которые возлагают на «Бенфику» ответственность за возможные действия, приписываемые её бывшему президенту и бывшему советнику.

Впоследствии они займут процессуальную позицию. Но нет сомнения, что «Бенфика» будет без колебаний защищаться от всех безосновательных обвинений (из того, что уже удалось проанализировать, они необоснованны), а также от всего, что затрагивает или могло затронуть ее права и интересы, — сказано в заявлении.

Преступления, по которым были выдвинуты объявления против «Бенфики», происходили в период с 2016 по 2019 год, когда пост президента клуба занимал Луиш Филипе Виейра. В этот период «орлы» дважды стали чемпионами Португалии и один раз выиграли Кубок страны.

«Бенфика» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая от лидирующего «Спортинга» на восемь очков.

Бенфика