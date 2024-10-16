«Бенфика» выступила с заявлением по поводу возможного бана

Накануне прокуратура Португалии выступила с требованием отстранить «Бенфику» от участия в спортивных соревнованиях на срок от шести месяцев до трех лет, выдвинув против клуба обвинения в коррупции и налоговом мошенничестве.
— «Бенфика» и ее юристы подробно проанализируют обвинения, о которых им было сообщено и которые возлагают на «Бенфику» ответственность за возможные действия, приписываемые её бывшему президенту и бывшему советнику.
Впоследствии они займут процессуальную позицию. Но нет сомнения, что «Бенфика» будет без колебаний защищаться от всех безосновательных обвинений (из того, что уже удалось проанализировать, они необоснованны), а также от всего, что затрагивает или могло затронуть ее права и интересы, — сказано в заявлении.
Преступления, по которым были выдвинуты объявления против «Бенфики», происходили в период с 2016 по 2019 год, когда пост президента клуба занимал Луиш Филипе Виейра. В этот период «орлы» дважды стали чемпионами Португалии и один раз выиграли Кубок страны.
«Бенфика» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая от лидирующего «Спортинга» на восемь очков.