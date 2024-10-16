«Бенфика» выступила с заявлением по поводу возможного бана

— «Бенфика» и ее юристы подробно проанализируют обвинения, о которых им было сообщено и которые возлагают на «Бенфику» ответственность за возможные действия, приписываемые её бывшему президенту и бывшему советнику.



Впоследствии они займут процессуальную позицию. Но нет сомнения, что «Бенфика» будет без колебаний защищаться от всех безосновательных обвинений (из того, что уже удалось проанализировать, они необоснованны), а также от всего, что затрагивает или могло затронуть ее права и интересы, — сказано в заявлении.