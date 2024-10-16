Месси назвал игрока, который должен выиграть «Золотой мяч»

«У него был захватывающий год. Он забил в финале Кубка Америки и стал лучшим бомбардиром. Он заслуживает “Золотой мяч” больше, чем кто-либо другой», — сказал Месси.
В прошлом сезоне 27-летний Мартинес провел 44 матча за «Интер» во всех турнирах, в которых забил 27 мячей и сделал семь голевых передач. Он стал чемпионом Италии и выиграл награду лучшему бомбардиру Серии А.
Также Мартинес провел 16 матчей за сборную Аргентины, в которых забил восемь мячей и сделал одну голевую передачу. В составе национальной команды он выиграл Кубок Америки и стал лучшим бомбардиром турнира.
Мартинес попал в число 30 претендентов на «Золотой мяч» от France Football. В финальном рейтинге фаворитов на награду по версии Goal он занимает пятое место.
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 28 октября в театре «Шатле» в Париже. Месси является действующим обладателем награды.