«С флагом и гимном». Россия планирует выступить на ЧМ по медиафутболу

«Собираемся провести чемпионат мира по медиафутболу в 2025 году в ОАЭ. Хотелось бы назвать все 16 сборных‑участниц, но хочется сделать красивые презентации в духе медиафутбола — будет очень красивый контент. Будут все континенты мира и конечно, сборная России обязательно со своим флагом и гимном. Полноценное большое соревнование», — сказал Кортава.
Также Кортава сообщил, что главным тренером медийной сборной России станет бывший защитник московского «Спартака» Сослан Гатагов.
«Мы пока официально не объявляли Сослана Гатагова тренером медийной сборной России, это как раз наш тренер. Состав будет определять тренерский штаб. Понятно, что он будет формироваться из игроков, которые участвуют в Медиалиге, а также других ребят, которые захотят играть. Пока планируем делать регламент, по которому мы играем в России, не отходя от наших правил», — сказал Кортава.
Первый чемпионат мира по медиафутболу Kings World Cup прошел летом этого года в Мексике. В турнире приняли участие 32 команды. Чемпионом стала испанская команда Porcinos FC, представляющая медиалигу Kings League, президентом которой является бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике.