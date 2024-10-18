«С флагом и гимном». Россия планирует выступить на ЧМ по медиафутболу

«Мы пока официально не объявляли Сослана Гатагова тренером медийной сборной России, это как раз наш тренер. Состав будет определять тренерский штаб. Понятно, что он будет формироваться из игроков, которые участвуют в Медиалиге, а также других ребят, которые захотят играть. Пока планируем делать регламент, по которому мы играем в России, не отходя от наших правил», — сказал Кортава.