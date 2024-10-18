«Шанхай» Слуцкого возглавил чемпионат Китая

Счет в матче на 62-й минуте открыл сербский нападающий «Хэнаня» Неманья Чович. Через две минуты полузащитник «Шанхая» Жоао Тейшейра сравнял счет. Победным для хозяев стал гол капитана команды Слуцкого У Си, который был забит на 90-й минуте.
В параллельном матче «Шанхай Порт» потерпел второе поражение в чемпионате, уступив на выезде «Чэнду Жунчэн» (1:3). «Портовики» утратили единоличное лидерство в турнирной таблице, уступив первую строчку «Шанхай Шеньхуа». За два тура до конца чемпионата команды разделяет одно очко.
В заключительных турах «Шанхай Шеньхуа» предстоит дома сыграть с «Шенчьженем» (14-е место), а затем отправиться на непростой выезд к «Чэнду Жунчэн» (3-е место). «Шанхай Порт» будет играть на выезде с «Чанчжоу» (11-е место) и дома с «Тяньцзинем» (6-е место). Матчи пройдут 27 октября и 2 ноября.
«Шанхай Порт» является действующим чемпионом Китая. «Шанхай Шеньхуа» ранее ни разу не становился чемпионом страны.
Слуцкий официально возглавил «Шанхай Шэньхуа» 1 января. В тренерский штаб 53-летнего специалиста входят Олег Яровинский и бывший защитник сборной России Василий Березуцкий. В феврале Слуцкий выиграл первый трофей с «Шеньхуа», обыграв «Шанхай Порт» (1:0) в матче за Суперкубок Китая.