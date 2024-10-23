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Месси сыграет матч с «Атлантой» Миранчука с камерой на груди

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси будет вести съемку и транслировать свой первый матч в плей-офф МЛС с помощью специальной камеры. Об этом сообщает официальный сайт МЛС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В матче ⅛ финала плей-офф МЛС против «Атланты Юнайтед» на груди аргентинца закрепят экшн-камеру GoPro, которая будет транслировать видео в прямом эфире. Возможность понаблюдать за игрой глазами Месси эксклюзивно получат пользователи TikTok. Трансляция будет вестись одновременно в официальном профиле МЛС и клубном профиле «Интер Майами». Для просмотра потребуется предварительная регистрация.

Отмечается, что это будет первый случай в истории футбола, когда официальный матч будет транслироваться в прямом эфире в социальных сетях от первого лица.

Соперником «Интер Майами» в ⅛ финала плей-офф МЛС станет «Атланта Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Первый матч пройдет в субботу, 26 октября, в Майами. Ответная встреча будет сыграна 3 ноября в Атланте.

Месси подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023 года. За клуб из МЛС он провел 36 матчей, в которых забил 33 мяча и сделал 17 результативных передач. Контракт аргентинца с клубом из Флориды рассчитан до конца 2025 года.

Плей-офф МЛС завершится 7 декабря.