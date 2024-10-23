Месси сыграет матч с «Атлантой» Миранчука с камерой на груди

Месси подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023 года. За клуб из МЛС он провел 36 матчей, в которых забил 33 мяча и сделал 17 результативных передач. Контракт аргентинца с клубом из Флориды рассчитан до конца 2025 года.