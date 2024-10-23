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«По барабану». Генич ответил Карпину на критику комментаторов

Российский комментатор Константин Генич в своем телеграм-канале отреагировал на критику комментаторской работы со стороны главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В интервью нападающему «Краснодара» Федору Смолову на YouTube-канале Smol Talk Карпин заявил, что комментатор должен оставаться нейтральным зрителем и комментировать непосредственно происходящее на поле без личных оценок. Также он отметил, что предпочитает смотреть российский футбол без звука.

«Раздавал. Раздаю. И буду раздавать. Любые оценки, по любому игровому эпизоду, по любой спорной ситуации. Не так пробил, не туда развернул, не туда развернул. Так было, и так будет. Несмотря на мой скромный футбольный путь. Нравится кому-то это или нет, — “вообще по барабану” ©», — написал Генич.

В 2006 году Генич из-за тяжелой травмы завершил футбольную карьеру, после чего начал работать журналистом и телекомментатором на «НТВ-Плюс» под началом Василия Уткина. С 2015 года он работает на телеканале «Матч ТВ».