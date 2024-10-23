«По барабану». Генич ответил Карпину на критику комментаторов

«Раздавал. Раздаю. И буду раздавать. Любые оценки, по любому игровому эпизоду, по любой спорной ситуации. Не так пробил, не туда развернул, не туда развернул. Так было, и так будет. Несмотря на мой скромный футбольный путь. Нравится кому-то это или нет, — “вообще по барабану” ©», — написал Генич.