Аршавин: К концу карьеры стал зарабатывать примерно как сейчас

«Мне комфортно тратить столько, сколько я сейчас зарабатываю. Мне не пришлось привыкать к иному, потому что к концу карьеры я стал зарабатывать примерно столько, сколько сейчас. Но в целом такая проблема, конечно, существует — во время карьеры футболиста заработок у многих больше, чем после ее окончания, поэтому возникают трудности у семей», — добавил Аршавин.