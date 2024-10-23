Аршавин: К концу карьеры стал зарабатывать примерно как сейчас

Ранее бывший защитник национальной команды России Юрий Жирков заявил, что тратит в месяц более миллиона рублей.
«Думаю, кто сколько сохранил, у кого какие потребности, тот столько и тратит. Кто-то меньше, кто-то больше. Но Юра же не своровал их где-то, он заработал честной, хорошей карьерой. Наоборот, надо порадоваться за человека, что после карьеры он может себе позволить тратить столько», — передает слова Аршавина «РБ Спорт».
«Мне комфортно тратить столько, сколько я сейчас зарабатываю. Мне не пришлось привыкать к иному, потому что к концу карьеры я стал зарабатывать примерно столько, сколько сейчас. Но в целом такая проблема, конечно, существует — во время карьеры футболиста заработок у многих больше, чем после ее окончания, поэтому возникают трудности у семей», — добавил Аршавин.
Андрей Аршавин выступал за сборную России с 2002 по 2012 год. В составе национальной команды футболист принял участие в 75 матчах, в которых забил 17 мячей.