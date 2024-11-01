10 самых крупных побед в истории футбола

В октябре 1887 года в матче первого раунда Кубка Англии встречались «Престон Норд Энд» и «Хайд Юнайтед». «Престон» был фаворитом в игре и одержал победу со счетом 26:0, установив рекорд, который до сих пор не покорился ни одной из команд. «Хайд Юнайтед» впервые принял участие в турнире. Также в команде играли, и профессионалы и любители. Счет в матче был открыт на 2-й минуте. А к концу первого тайма преимущество «Престона» составляло 12 мячей.