10 самых крупных побед в истории футбола

10. Австралия — Тонга (22:0)
В апреле 2001 года сборная Австралии встречалась со сборной Тонга в матче первого раунда отборочного турнира к чемпионату мира 2002 года.
Сборная Тонга была разгромлена Австралией со счетом 0:22. Это побило предыдущий международный рекорд 20:0, установленный в октябре 2000 года, когда Кувейт разгромил Бутан в квалификации к Кубку Азии.
Счет был открыт уже на третьей минуте матча. В первом тайме Австралия забила 10 безответных мячей, разгром продолжился во второй половине игры. Последний мяч залетел в ворота на 90-й минуте.
9. «Престон Норд Энд» — «Хайд Юнайтед» (26:0)
В октябре 1887 года в матче первого раунда Кубка Англии встречались «Престон Норд Энд» и «Хайд Юнайтед». «Престон» был фаворитом в игре и одержал победу со счетом 26:0, установив рекорд, который до сих пор не покорился ни одной из команд. «Хайд Юнайтед» впервые принял участие в турнире. Также в команде играли, и профессионалы и любители. Счет в матче был открыт на 2-й минуте. А к концу первого тайма преимущество «Престона» составляло 12 мячей.
Позднее «Престон» стал обладателем Кубка Англии в сезоне-1888/89 и в сезоне-1937/38.
Клуб сделал первый «золотой дубль» в истории футбола, выиграв в сезоне-1888/89 чемпионат и Кубок Англии, при этом не потерпев ни одного поражения.
8. «Вильярреал» — «Навата» (27:0)
В июле 2009 года испанский клуб «Вильярреал» в рамках подготовки к новому сезону провел товарищеский матч с командой «Навата», выступающей в региональной лиге. Встреча завершилась со счетом 27:0.
Нападающий Хонатан Перейра отличился семь раз, а его партнеры по команде Хосе Льоренте и Марко Рубен забили еще по четыре гола. Также экс-игрок лондонского «Арсенала» Робер Пирес оформил дубль.
7. Таити — Острова Кука (30:0)
В сентября 1971 года в матче группового этапа Тихоокеанских игр, которые проводятся раз в четыре года среди спортсменов Океании по разным видам спорта, сборная Таити обыграла национальную команду Островов Кука со счетом 30:0.
По ходу футбольного турнира сборная Островов Кука потерпела еще два крупных поражения от Папуа-Новой Гвинеи со счетом 1:16 и Фиджи — 1:15.
Сборная Таити завоевала бронзовые награды Тихоокеанских игр, обыграв Папуа-Новую Гвинею со счетом 8:1.
6. Австралия — Американское Самоа (31:0)
И вновь сборная Австралии разгромила соперника в отборочном матче к чемпионату мира 2002 года. Встреча между Австралией и Американским Самоа прошла 11 апреля 2001 года на стадионе в австралийском городе Кофс-Харбор.
Австралия установила мировой рекорд по самой крупной победе в международном футбольном матче, выиграв со счетом 31:0. Нападающий Арчи Томпсон также установил мировой рекорд в этой встрече, забив в ворота соперников 13 голов. Таким образом он побил рекорд в 10 забитых голов игрока сборной Дании Софуса «Крольбена» Нильсена в победе со счетом 17:1 против Франции на Олимпийских играх 1908 года.
Австралия забила 66 голов за четыре матча в рамках группового этапа отбора на ЧМ-2002.
5. «Данди Харп» — «Абердин Роверс» (35:0)
Матч чемпионата Шотландии прошел 12 сентября 1885 года и завершился со счетом 35:0 в пользу команды «Данди Харп». Никакой статистики по количеству голов не сохранилось.
В 1894 году «Данди Харп» был отстранен Шотландской футбольной ассоциацией за долги.
Сейчас в городе Данди существует юниорский клуб «Лочи Харп».
4. «Арброат» — «Бон Аккорд» (36:0)
В тот же день, когда «Данди Харп» обыграл «Абердин Роверс». В матче первого раунда Кубка Шотландии встречались «Арброат» — «Бон Аккорд». Игра завершилась со счетом 36:0 в пользу «Арброата». Эта команда была более опытная и считалась фаворитом.
К перерыву «Арброат» вел со счетом 15:0, а во втором тайме футболисты забили еще 21 гол.
3. Фиджи — Микронезия (38:0)
Летом 2015 года в матче группового этапа Тихоокеанских игр сборная Фиджи обыграла Микронезию со счетом 38:0. Десять голов из них забил фиджийский защитник Антонио Туйвуна. Рекорд турнира продержался недолго и был побит спустя несколько дней.
2. Вануату — Микронезия (46:0)
Все тот же турнир, все та же сборная Микронезии. Только теперь она проиграла Вануату со счетом 46:0. Для Микронезии это был заключительный матч группового этапа. Форвард сборной Вануату Жан Калтак забил в ворота микронезийцев 16 мячей.
1. «Адема» — «Стад Олимпик Л’Эмирн» 149:0
Матч чемпионата Мадагаскара прошел в октябре 2002 года и закончился ошеломительными счетом 149:0. Эта игра официально занесена в книгу рекордов Гиннеса. Действующий чемпион «Стад Олимпик Л'Эмирн» лишился шансов защитить титул и главный тренер клуба Зака Ратсаразака выразил протест интересным способом.
С первых же секунд игроки «Л’Эмирна» повели мяч в противоположном направлении и забили его в свои ворота. Такая картина продлилась до конца матча. Футболисты «Стад Олимпик Л'Эмирн» забивали гол в собственные ворота каждые 36 секунд.
Главный тренер «Стад Олимпик Л'Эмирн» после этого матча был дисквалифицирован на три года.