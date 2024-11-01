Вратарь Хайкин заявил о желании получить норвежское гражданство

«Да, это то, чего я хочу. Не по футбольным причинам, а из-за семьи. У меня невеста норвежка, и я планирую остаться здесь. Я бы хотел стать норвежцем, я люблю эту страну», — сказал Хайкин.
На данный момент у 29-летнего вратаря имеются паспорта гражданина России, Великобритании и Израиля. Он родился в 1995 году в Израиле, затем с родителями переехал в Россию. В 2009 году семья Хайкина перебралась в Великобританию.
Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года. На его счету 196 матчей за клуб, в которых он пропустил 207 мячей и 70 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Хайкин является трехкратным чемпионом Норвегии (2020, 2021, 2023). Его контракт с норвежским клубом рассчитан до лета 2026 года.
В ноябре 2021 года Хайкин вызывался в сборную России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1). Оба матча он провел на скамейке запасных.