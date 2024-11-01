Н’Голо Канте убирал мусор с поля во время матча «Аль-Иттихада»

33-летний Н'Голо Канте неоднократно назывался в числе лучших опорных полузащитников мира. Канте выступает в Саудовской Аравии с июля 2023 года. В общей сложности он сыграл 52 матча за «Аль-Иттихад», в которых забил 5 мячей и сделал 6 результативных передач. Также во время карьеры француз играл за «Булонь», «Кан», «Лестер» и «Челси».