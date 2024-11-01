Н’Голо Канте убирал мусор с поля во время матча «Аль-Иттихада»

Во время недавнего домашнего матча с «Аль-Ахли» (1:0) в саудовской Про-лиге болельщики хозяев забросали поле флагами в цветах своей команды. Пока футболисты пошли попить воды во время небольшого перерыва, Канте решил самостоятельно собрать выброшенную атрибутику и унести ее с поля.
33-летний Н'Голо Канте неоднократно назывался в числе лучших опорных полузащитников мира. Канте выступает в Саудовской Аравии с июля 2023 года. В общей сложности он сыграл 52 матча за «Аль-Иттихад», в которых забил 5 мячей и сделал 6 результативных передач. Также во время карьеры француз играл за «Булонь», «Кан», «Лестер» и «Челси».
В 2018 году в составе сборной Франции Канте выиграл чемпионат мира, который проходил в России. В его активе 63 матча и 2 забитых мяча за национальную команду.
Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 9 миллионов евро.