Глава ФИФА поздравил Трампа с победой на выборах

Ранее Трамп объявил о своей победе на президентских выборах в США. По данным Associated Press, 78-летний политик набрал 277 голосов выборщиков из 270 необходимых. Официально победителя объявят позднее, когда завершат подсчет всех голосов.
«Поздравляю, господин Президент! Мы проведем отличный чемпионат мира по футболу и отличный клубный чемпионат мира в Соединенных Штатах Америки! Футбол объединяет мир», — написал Инфантино.
США вместе с Канадой и Мексикой примут чемпионат мира по футболу в 2026 году. Впервые в истории на турнире выступят 48 национальных команд, что на 16 команд больше, чем на предыдущих чемпионатах.
Жеребьевка отборочного этапа мундиаля в Европе пройдет 13 декабря в Цюрихе. Отборочный этап стартует 21 марта 2025 года и завершится 31 марта 2026 года.