Неймар назвал фейком новость об украденном кольце: видео

Перед выходом на предматчевую разминку 32-летний бразилец прошел рядом с трибуной и протянул фанатам руку, чтобы поприветствовать их. В этот момент один из болельщиков якобы стянул с пальца футболиста золотое кольцо, которое позже было выставлено на продажу за 60 тыс. саудовских риялов (15 тыс. евро). В объявлении было указано, что это «кольцо Неймара».
Кадры ограбления бразильца быстро разлетелись по соцсетям. Под одной из публикаций Неймар оставил комментарий, где опроверг факт кражи.
«Вы, ребята, с ума сходите! Только за эту неделю появилось уже три фейковых новости! На такой популярной странице с множеством подписчиков распространять ложь… Жаль, что в Бразилии со мной так обращаются», — сказал Неймар.
Матч с «Эстеглялем» закончился для Неймара травмой задней поверхности бедра, из-за которой он пропустит от четырех до шести недель. Ранее бразилец пропустил более года из-за серьезной травмы колена.
Неймар перешел в «Аль-Хиляль» летом 2023 года из «Пари Сен-Жермен» за 90 млн евро. За саудовский клуб бразилец провел семь матчей, в которых забил один мяч и сделал три результативных передачи. Ранее сообщалось, что с учетом всех бонусов и рекламных контрактов Неймар зарабатывает в Саудовской Аравии около 200 млн евро в год. Его соглашение с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года.
«Аль-Хиляль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, опережая «Аль-Иттихад» на один балл. Сегодня команда из Эр-Рияда дома сыграет с «Аль-Иттифаком».