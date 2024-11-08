Неймар назвал фейком новость об украденном кольце: видео

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» летом 2023 года из «Пари Сен-Жермен» за 90 млн евро. За саудовский клуб бразилец провел семь матчей, в которых забил один мяч и сделал три результативных передачи. Ранее сообщалось, что с учетом всех бонусов и рекламных контрактов Неймар зарабатывает в Саудовской Аравии около 200 млн евро в год. Его соглашение с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года.