«Долго охотился за тобой». Глушаков объявил о рождении сына

«Данил Денисович, добро пожаловать в семью! Долго я охотился за тобой. Каждые пять лет, но получались безумно красивые дочки! Тут пришлось нарушить традицию. Спасибо тебе, моя любимая, что сделала меня счастливым еще раз! Не играть в футбол шансов у тебя нет, знай», — написал Глушаков.