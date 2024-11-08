«Долго охотился за тобой». Глушаков объявил о рождении сына

В своем телеграм-канале 37-летний футболист пошутил, что «охотился» за сыном каждые пять лет, но рождались только дочки. От первого брака у Глушакова есть две дочери — Валерия и Александра. В марте 2021 года у Глушакова и его второй жены Ксении Коваленко родилась дочь Мила.
«Данил Денисович, добро пожаловать в семью! Долго я охотился за тобой. Каждые пять лет, но получались безумно красивые дочки! Тут пришлось нарушить традицию. Спасибо тебе, моя любимая, что сделала меня счастливым еще раз! Не играть в футбол шансов у тебя нет, знай», — написал Глушаков.
В 2020 году Глушаков начал встречаться с бывшей футболисткой сборной России Ксенией Коваленко, которая младше него на восемь лет. В мае 2021 года, после рождения дочери, Глушаков и Коваленко поженились.
Глушаков является действующим футболистом «Химок», за которые в этом сезоне провел восемь матчей. В октябре полузащитник был отстранен от тренировок с первой командой. После этого Глушаков сообщил, что продолжит карьеру в Медиалиге и будет играть за команду «СКА-Ростов», которая принадлежит рэперу Василию Вакуленко, более известному под сценическим именем Баста.