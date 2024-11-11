Экс-президент «Анкарагюджю» приговорен к 4 годам тюрьмы за избиение судьи

Коджа и еще двое были арестованы в декабре 2023 года после инцидента с избиением судьи во время матча 15-го тура чемпионата страны между клубами «Анкарагюджю» и «Ризеспор». После матча, завершившегося ничьей, на поле выбежал Коджа в сопровождении нескольких человек и ударил арбитра, сбив его с ног. Пока судья лежал на газоне, ему нанесли несколько ударов ногами.
Фарук Коджа изначально заявлял, что планировал подойти к судье и выразить ему на словах критику за его ошибки в судействе, плюнуть ему в лицо. Вскоре Коджа подал в отставку и принес извинения.
«Фарук Коджа приговорен к 3 годам 7 месяцам и 22 дням тюремного заключения по обвинению в умышленном нанесении телесных повреждений», — передает турецкий телеканал NTV.
Инцидент на поле осудил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, федерация футбола Турции отложила матчи во всех лигах страны из-за избиения судьи.
«Анкарагюджю» в прошлом сезоне турецкой Суперлиги занял 17-е место в турнирной таблице и покинул высший дивизион страны.