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Экс-президент «Анкарагюджю» приговорен к 4 годам тюрьмы за избиение судьи

Фарук Коджа приговорен к почти четырем годам тюрьмы за нападение на арбитра Халила Мелера в 2023 году.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Коджа и еще двое были арестованы в декабре 2023 года после инцидента с избиением судьи во время матча 15-го тура чемпионата страны между клубами «Анкарагюджю» и «Ризеспор». После матча, завершившегося ничьей, на поле выбежал Коджа в сопровождении нескольких человек и ударил арбитра, сбив его с ног. Пока судья лежал на газоне, ему нанесли несколько ударов ногами.

Фарук Коджа изначально заявлял, что планировал подойти к судье и выразить ему на словах критику за его ошибки в судействе, плюнуть ему в лицо. Вскоре Коджа подал в отставку и принес извинения.

«Фарук Коджа приговорен к 3 годам 7 месяцам и 22 дням тюремного заключения по обвинению в умышленном нанесении телесных повреждений», — передает турецкий телеканал NTV.

Инцидент на поле осудил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, федерация футбола Турции отложила матчи во всех лигах страны из-за избиения судьи.

«Анкарагюджю» в прошлом сезоне турецкой Суперлиги занял 17-е место в турнирной таблице и покинул высший дивизион страны.