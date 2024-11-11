Экс-президент «Анкарагюджю» приговорен к 4 годам тюрьмы за избиение судьи

Коджа и еще двое были арестованы в декабре 2023 года после инцидента с избиением судьи во время матча 15-го тура чемпионата страны между клубами «Анкарагюджю» и «Ризеспор». После матча, завершившегося ничьей, на поле выбежал Коджа в сопровождении нескольких человек и ударил арбитра, сбив его с ног. Пока судья лежал на газоне, ему нанесли несколько ударов ногами.