Лучший игрок ЧМ-2010 проиграл первый матч в профессиональном теннисе

Форлан начал выступать на теннисных турнирах ITF летом 2023 года, спустя четыре года после завершения футбольной карьеры. Он провел на любительском уровне 11 матчей, в которых одержал восемь побед, благодаря чему смог получить уайлд-кард для участия в основной сетке профессионального турнира ATP в родном Монтевидео.