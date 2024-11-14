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Лучший игрок ЧМ-2010 проиграл первый матч в профессиональном теннисе

Бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан в 45 лет дебютировал в профессиональном теннисе.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В ⅛ финала «Челленджера» в Монтевидео Форлан в паре с аргентинцем Федерико Кория уступил боливийцам Борису Ариасу и Федерико Себальосу (1:6, 2:6).

Форлан начал выступать на теннисных турнирах ITF летом 2023 года, спустя четыре года после завершения футбольной карьеры. Он провел на любительском уровне 11 матчей, в которых одержал восемь побед, благодаря чему смог получить уайлд-кард для участия в основной сетке профессионального турнира ATP в родном Монтевидео.

Форлан известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал», мадридский «Атлетико» и миланский «Интер». Уругваец был признан лучшим игроком чемпионата мира 2010 года в ЮАР, на котором он забил пять мячей и помог своей сборной дойти до полуфинала.

В 16 лет Форлан был вынужден бросить теннис, чтобы сосредоточиться на футбольной карьере и пойти по стопам своего отца Пабло, который также выступал за сборную Уругвая.

Уругвай