Самый возрастной футболист мира продлил контракт с клубом

Карьера Миуры началась в 1986 году. Японец выступал за итальянский «Дженоа», бразильские «Сантос» и «Палмейрас», австралийский «Сидней», хорватское «Динамо» (Загреб). В минувшем сезоне Миура играл за клуб второго португальского дивизиона «Оливейренсе». В 2024 году самый старый профессиональный игрок мира вернулся на родину, перейдя в команду четвертого дивизиона «Атлетико Судзука».