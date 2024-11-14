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Самый возрастной футболист мира продлил контракт с клубом

57-летний Кадзуеси Миура продолжит играть за «Атлетико Судзука» в следующем сезоне.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Gualter Fatia/Getty Images

Это будет юбилейный 40-й сезон в карьере японского футболиста.

Карьера Миуры началась в 1986 году. Японец выступал за итальянский «Дженоа», бразильские «Сантос» и «Палмейрас», австралийский «Сидней», хорватское «Динамо» (Загреб). В минувшем сезоне Миура играл за клуб второго португальского дивизиона «Оливейренсе». В 2024 году самый старый профессиональный игрок мира вернулся на родину, перейдя в команду четвертого дивизиона «Атлетико Судзука».

В составе сборной Японии он выиграл Кубок Азии в 1992 году. Кадзуеси первый японский футболист, получивший премию «Футболист года в Азии» (1993 год).