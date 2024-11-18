Агент Неймара опроверг слухи об уходе футболиста из «Аль-Хиляля»

Ранее в бразильских СМИ появилась информация, что 32-летний бразилец договорился о переходе в «Сантос» в конце этого месяца.
«Никаких переговоров об уходе Неймара из “Аль-Хиляля” не ведется. У него контракт, и он счастлив там. Отец Неймара и я — единственные, кто может говорить о будущем форварда. Не знаю, откуда происходят последние слухи», — сказал Захави.
Официальным агентом Неймара является его отец Неймар-старший. Захави также играет важную роль в управлении делами бразильца, а также представляет интересы нескольких игроков в чемпионате Саудовской Аравии, среди которых Александр Митрович («Аль-Хиляль»), Габри Вейга («Аль-Ахли») и Янник Феррейра Карраско («Аль-Шабаб»).
Неймар перешел в «Аль-Хиляль» летом 2023 года из «Пари Сен-Жермен» за 90 млн евро. За саудовский клуб бразилец провел семь матчей, в которых забил один мяч и сделал три результативных передачи.
Ранее сообщалось, что учетом всех бонусов и рекламных контрактов Неймар зарабатывает в Саудовской Аравии около 200 млн евро в год. Его соглашение с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года.
«Аль-Хиляль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, опережая «Аль-Иттихад» на один балл. В субботу, 23 ноября, команда из Эр-Рияда на выезде сыграет с «Аль-Халиджем».