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Агент Неймара опроверг слухи об уходе футболиста из «Аль-Хиляля»

Футбольный агент Пини Захави заявил, что нападающий «Аль-Хиляля» Неймар не собирается покидать саудовскую команду. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Francois Nel/Getty Images

Ранее в бразильских СМИ появилась информация, что 32-летний бразилец договорился о переходе в «Сантос» в конце этого месяца.

«Никаких переговоров об уходе Неймара из “Аль-Хиляля” не ведется. У него контракт, и он счастлив там. Отец Неймара и я — единственные, кто может говорить о будущем форварда. Не знаю, откуда происходят последние слухи», — сказал Захави.

Официальным агентом Неймара является его отец Неймар-старший. Захави также играет важную роль в управлении делами бразильца, а также представляет интересы нескольких игроков в чемпионате Саудовской Аравии, среди которых Александр Митрович («Аль-Хиляль»), Габри Вейга («Аль-Ахли») и Янник Феррейра Карраско («Аль-Шабаб»).

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» летом 2023 года из «Пари Сен-Жермен» за 90 млн евро. За саудовский клуб бразилец провел семь матчей, в которых забил один мяч и сделал три результативных передачи.

Ранее сообщалось, что учетом всех бонусов и рекламных контрактов Неймар зарабатывает в Саудовской Аравии около 200 млн евро в год. Его соглашение с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года.

«Аль-Хиляль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, опережая «Аль-Иттихад» на один балл. В субботу, 23 ноября, команда из Эр-Рияда на выезде сыграет с «Аль-Халиджем».

Аль-Хиляль