Агент Неймара опроверг слухи об уходе футболиста из «Аль-Хиляля»

«Никаких переговоров об уходе Неймара из “Аль-Хиляля” не ведется. У него контракт, и он счастлив там. Отец Неймара и я — единственные, кто может говорить о будущем форварда. Не знаю, откуда происходят последние слухи», — сказал Захави.