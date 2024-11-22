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Карпин рассказал, что вреднее для футболистов: пиво или кола

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «РБ Спорт» рассказал о своем отношении к употреблению пива профессиональными футболистами после игр.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: RFS.RU

«Лучше — вода. После игры, естественно, надо пополнять водный баланс организма. Если выбирать между колой и пивом, то пиво лучше. Это хотя бы не химия. Но вопрос в объеме: две кружки по пол-литра — ничего страшного. Как и от одной бутылки колы ничего страшного не произойдет», — сказал Карпин.

Ранее полузащитник «Зенита» Максим Глушенков в интервью «СБГ Шоу» рассказал, что без проблем может выпить литр пива, особенно после матчей. Его слова спровоцировали бурное обсуждение этого вопроса в футбольном сообществе.