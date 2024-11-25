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10 самых нелепых удалений в футболе

Иногда в футболе игрокам приходится нарушать правила, за это они получают желтую или красную карточки. Но бывают эпизоды, когда удаления случаются не из-за грубого нарушения, а из-за нелепых решений игроков. Посмотрим на подборку таких моментов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Габриэл Мартинелли

Нападающий «Арсенала» Габриел Мартинелли умудрился получить две желтые карточки за пять секунд. Два года назад в матче 24-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (1:0) Мартинелли дважды нарушил правила в одной атаке.

Источник: Соцсети

Сперва бразильский футболист на чужой половине поля оттолкнул рукой Даниэла Поденсе, мешая ввести мяч из-за боковой. А через мгновение жестко толкнул еще одного игрока «Вулверхэмптона».

Судья Майкл Оливер показал Мартинелли две желтые карточки: в первую секунду — за отложенный фол на Поденсе, чуть позднее — за толчок.

Хавьер Маскерано

В 2013 году в матче отбора на ЧМ-2014 полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано заработал красную карточку будучи травмированным. В игре против сборной Эквадора Маскерано получил повреждение и покидал поле на электрокаре.

У Маскерано возник конфликт с водителем, в ходе которого он из положения лежа ударил того ногой. После этого аргентинец встал с электрокара, а судья показал ему красную карточку.

Давид Цораев

Игрок «Кубани» Давид Цораев в 2013 году в матче чемпионата России против «Динамо» (1:3) получил прямую красную карточку за оскорбление арбитра.

Источник: РИА "Новости"

Цораев вышел на поле во втором тайме на 85-й минуте, сразу подбежал к судье с претензиями и был удален. Позднее футболист также был дисквалифицирован на четыре матча.

Самуэль Инкум

Защитник клуба «Днепр» Самуэль Инкум в матче против «Карпат» уходя с поля на замену в середине второго тайма снял футболку, что запрещено правилами.

Судья показал Инкуму вторую желтую карточку и удалил с поля. «Днепр» остался в меньшинстве и не смог сделать замену.

Марио Джуровски

Сербский полузащитник Марио Джуровски отметился необычным празднованием гола, выступая в чемпионате Таиланда. После забитого мяча Джуровски снял шорты, надел их на голову и стал ликовать перед трибунами.

Джуровски получил вторую желтую карточку за эту выходку и был удален с поля.

Пол Скоулз

В 2008 году матче за Суперкубок УЕФА «Манчестер Юнайтед» встречался с «Зенитом». Команда Сэра Алекса Фергюсона проигрывала 1:2. В одном из игровых эпизодов в концовке встречи после подачи английского полузащитника Пол Скоулз по-волейбольному ударил мяч и переправил его в ворота.

Судья показал Скоулзу желтую карточку, которая стала для футболиста второй в матче и привела к удалению.

Ли Бойер и Кирон Дайер

Еще одно глупое удаление в АПЛ. В сезоне-2004/05 в матче между «Ньюкаслом» и «Астон Виллой» партнеры по команде Бойер и Дайер что-то не поделили между собой и сцепились на поле, размахивая кулаками.

На тот момент «Ньюкасл» уже играл в меньшинстве. Бойер и Дайер получили красные карточки. У «сорок» остались на поле лишь 8 игроков. Встреча завершилась победой «Астон Виллы» со счетом 3:0.

Серкан Кырынтылы

Глупая ошибка турецкого вратаря Серкана Кырынтылы. В матче «Коньяспор» — «Ени Малатьяспор» Кырынтылы был удален с поля после прямой красной карточки. Голкипер поймал мяч за пределами штрафной площади уже на 11-й секунде встречи.

Кыпынтылы не стал дожидаться красной карточки от арбитра, а сразу отправился в сторону раздевалки.

Андре Бикей

Экс-игрок «Шинника» и «Локомотива» Андре Бикей получил прямую красную карточку за нападение на сотрудника, который оказывал помощь травмированному игроку. В полуфинальном матче Кубка Африки между Ганой и Камеруном (0:1) на 90-й минуте встречи травму получил капитан сборной Камеруна. Пока игроку оказывали помощь Бикей подбежал и толкнул одного из сотрудников.

Из-за этой карточки Бикей пропустил финальный матч, а его команда проиграла Египту со счетом 0:1.

Якопо Виолани

Футболист из команды «Риоло Терме», выступающей в любительской итальянской лиге, Якопо Виолани отметил забитый гол странным способом. После того, как мяч оказался в сетке ворот Виолани побежал к скамейке запасных и головой пробил защитную пластиковую перегородку.

Арбитр показал игроку красную карточку и попросил покинуть поле.