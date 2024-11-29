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ФИФА объявила номинантов на премию за самый красивый гол года

ФИФА опубликовала список претендентов на премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую автору лучшего гола по итогам года.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

На награду претендуют 11 забитых мячей:

  • Алехандро Гарначо («Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»);
  • Денис Омеди (КСК — «Китара»);
  • Федерико Димарко («Интер» — «Фрозиноне»);
  • Майко Чиринос (Коста-Рика — Гондурас);
  • Джейден Филоджин («Ротерхэм» — «Халл Сити»);
  • Мохаммед Кудус («Вест Хэм» — «Фрайбург»);
  • Пол Онуачу («Трабзонспор» — «Коньяспор»);
  • Терри Антонис («Мельбурн Сити» — «Вестерн Сидней Уондерерс»);
  • Вальтер Боу («Ланус» — «Тигре»);
  • Яссин Бензиа (Алжир — ЮАР);
  • Хассан аль-Хаидос (Катар — Китай).

Обладатель награды станет известен в середине января. В прошлом премию имени Ференца Пушкаша выиграл полузащитник «Куябы» Гильерме Мадруга.

Манчестер Юнайтед
Интер
Алжир
Катар