ФИФА объявила номинантов на премию за самый красивый гол года

На награду претендуют 11 забитых мячей:
- Алехандро Гарначо («Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»);
- Денис Омеди (КСК — «Китара»);
- Федерико Димарко («Интер» — «Фрозиноне»);
- Майко Чиринос (Коста-Рика — Гондурас);
- Джейден Филоджин («Ротерхэм» — «Халл Сити»);
- Мохаммед Кудус («Вест Хэм» — «Фрайбург»);
- Пол Онуачу («Трабзонспор» — «Коньяспор»);
- Терри Антонис («Мельбурн Сити» — «Вестерн Сидней Уондерерс»);
- Вальтер Боу («Ланус» — «Тигре»);
- Яссин Бензиа (Алжир — ЮАР);
- Хассан аль-Хаидос (Катар — Китай).
Обладатель награды станет известен в середине января. В прошлом премию имени Ференца Пушкаша выиграл полузащитник «Куябы» Гильерме Мадруга.