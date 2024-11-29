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Украинский вратарь претендует на включение в символическую сборную года

ФИФА объявила претендентов среди вратарей на попадание в символическую сборную года.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В список номинантов премии вошли 11 вратарей:

  • Яссин Буну (Марокко, «Аль-Хиляль»);
  • Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «Пари Сен-Жермен»);
  • Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити»);
  • Андрей Лунин (Украина, «Реал»);
  • Майк Меньян (Франция, «Милан»);
  • Георгий Мамардашвили (Грузия, «Валенсия»);
  • Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»);
  • Давид Райя (Испания, «Арсенал»);
  • Унаи Симон (Испания, «Атлетик»);
  • Янн Зоммер (Швейцария, «Интер»);
  • Ронвен Уильямс (ЮАР, «Мамелоди Сандаунз»).

Источник: FIFA.com

Претенденты были отобраны на основе их выступлений в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024 года. Победитель станет известен в середине января. В прошлом году в символическую сборную попал бразильский голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон.

Реал
Украина