Украинский вратарь претендует на включение в символическую сборную года

В список номинантов премии вошли 11 вратарей:
- Яссин Буну (Марокко, «Аль-Хиляль»);
- Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «Пари Сен-Жермен»);
- Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити»);
- Андрей Лунин (Украина, «Реал»);
- Майк Меньян (Франция, «Милан»);
- Георгий Мамардашвили (Грузия, «Валенсия»);
- Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»);
- Давид Райя (Испания, «Арсенал»);
- Унаи Симон (Испания, «Атлетик»);
- Янн Зоммер (Швейцария, «Интер»);
- Ронвен Уильямс (ЮАР, «Мамелоди Сандаунз»).
Претенденты были отобраны на основе их выступлений в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024 года. Победитель станет известен в середине января. В прошлом году в символическую сборную попал бразильский голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон.