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Стала известна причина смерти футбольного арбитра из Сочи

Футбольный арбитр из Сочи Эмир Привалов ушел из жизни в возрасте 28 лет. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РФС

«Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования семье судьи, окажет финансовую поддержку и помощь в организации похорон», — сказано в сообщении.

По информации «Матч ТВ», предполагаемой причиной смерти Привалова стало самоубийство.

«В официальном заключении по факту смерти говорится, что были неоднократные ссоры с женой, а о подробностях говорить не стоит. Для всех это шок. Городская и краевые федерации, тренеры, судьи участвуют в сборе денег для семьи. У Эмира остались двое маленьких детей. Определили, кому переводить средства, поступления уже пошли. Помогли найти место захоронения. Похороны пройдут в понедельник в Адлере. РФС готов помочь финансово, а также футбольный клуб “Сочи”.

Эмир был перспективным судьей, это была наша надежда. Он успел поработать в одной бригаде с Павлом Кукуяном в Кубке России. Это огромная потеря для нас, он был другом, товарищем, весельчаком. Сидим и не понимаем, как это могло произойти», — рассказал председатель Сочинской городской федерации футбола Георгий Варельджан.

Привалов начал судейскую карьеру в 2016 году. С сезона-2021/22 он работал на матчах Молодежного первенства, Второй лиги и Кубка России. Всего в его послужном списке значатся 55 игр в качестве главного судьи. Свой последний матч «Муром» — «Химик» (2:1) он отработал 20 октября.