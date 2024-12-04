Алексей Миранчук не вошел в символическую сборную МЛС

В символическую сборную МЛС вошли: Лионель Месси и Жорди Альба («Интер Майами»), Кристиян Кахлина («Шарлотт»), Стивен Морейра и Кучо Эрнандес («Коламбус Крю»), Еймар Гомес («Сиэтл Саундерс»), Эвандер («Портленд Тимберс»), Лусиано Акоста («Цинциннати»), Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси»), Кристиан Бентеке («Ди Си Юнайтед») и Дени Буанга («Лос-Анджелес»).
Напомним, Алексей Миранчук официально стал игроком американского клуба «Атланта Юнайтед» 30 июля. «Атланта» заплатила итальянской «Аталанте» за россиянина рекордные €15 млн. Ранее ни один клуб МЛС не покупал футболистов за такие деньги. В дебютном сезоне 29-летний россиянин провел за американский клуб 14 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре голевые передачи.
«Атланта Юнайтед» дошла до полуфинала Восточной конференции, выбив в предыдущем раунде плей-офф «Интер Майами» с Месси в составе. В решающей игре Миранчук отметился результативной передачей (3:2).
В финале МЛС встретятся «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Нью-Йорк Ред Буллз». Матч пройдет в ночь на 8 декабря в Карсоне.