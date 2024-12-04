Алексей Миранчук не вошел в символическую сборную МЛС

Напомним, Алексей Миранчук официально стал игроком американского клуба «Атланта Юнайтед» 30 июля. «Атланта» заплатила итальянской «Аталанте» за россиянина рекордные €15 млн. Ранее ни один клуб МЛС не покупал футболистов за такие деньги. В дебютном сезоне 29-летний россиянин провел за американский клуб 14 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре голевые передачи.