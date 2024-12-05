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Дэвид Бекхэм показал, как начинает свое утро: видео

Английский экс-футболист Дэвид Бекхэм показал, как начинает каждое утро.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Видео со своей утренней зарядкой Дэвид опубликовал на странице в соцсетях. Скоро легендарному футболисту исполнится 50 лет, но он продолжает вести активный образ жизни.

Дома у Бекхэма оборудован спортзал с тренажерами.

Напомним, легендарный футболист — шестикратный чемпион Англии, обладатель Кубка и Суперкубка страны, чемпион Испании, США и Франции, победитель Лиги чемпионов. Лучший футболист 1999 года по версии УЕФА, обладатель Серебряного мяча, офицер Ордена Британской Империи.

Официально он завершил карьеру 16 мая 2013 года.