Мостовой: в Испании люди кланяются, когда слышат мою фамилию

«Хоть я и в Португалии играл не так долго, как в Испании, где, услышав фамилию Мостовой, люди кланяться начинают, все равно, всегда тепло встречают и вспоминают. Поэтому, конечно, согласился бы потренировать “Бенфику”, если бы меня пригласили», — сказал Мостовой.
Мостовой подписал контракт с «Бенфикой» в декабре 1991 года. За полтора года он провел за «орлов» 16 матчей, в которых забил два гола. Летом 1993 года Мостового отправили в аренду в «Кан», а год спустя он перешел в «Страсбур». За время игры в Португалии у него появилось португальское гражданство.
Большую часть своей карьеры Мостовой провел в Испании, где выступал за «Сельту» и «Алавес».
«Бенфика» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая от «Спортинга» на четыре очка. Командой руководит 48-летний португальский специалист Бруну Лажи.
В августе 2023 года Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС. Осенью у Мостового была запланирована стажировка в «Спартаке», однако она была отменена по инициативе красно-белых. В начале октября Мостовой был госпитализирован и перенес операцию по удалению камней в почках.
9 ноябре стало известно, что Мостовой провел стажировку в московском «Динамо». Она продлилась четыре дня и была рассчитана на микроцикл подготовки к матчу РПЛ против «Пари НН» (3:1).