Мостовой: в Испании люди кланяются, когда слышат мою фамилию

Мостовой подписал контракт с «Бенфикой» в декабре 1991 года. За полтора года он провел за «орлов» 16 матчей, в которых забил два гола. Летом 1993 года Мостового отправили в аренду в «Кан», а год спустя он перешел в «Страсбур». За время игры в Португалии у него появилось португальское гражданство.