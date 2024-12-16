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Австрийский футболист стал жертвой нападения в центре Вены

Нападающий венского «Рапида» Гвидо Бургшталлер получил перелом основания черепа.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Christian Bruna/Getty Images

Как сообщает пресс-служба команды, инцидент произошел на выходных. Личность нападавшего на данный момент не установлена.

«Гвидо был немедленно обследован и теперь проходит лечение в венской больнице. К сожалению, на восстановление потребуется по меньшей мере несколько месяцев. “Рапид” желает игроку скорейшего выздоровления и доверяет компетентным органам, чтобы виновный, личность которого до сих пор не установлена, был привлечен к ответственности», — сообщается в заявлении клуба.

35-летний Бургшталлер выступает за «Рапид» с лета 2022 года. В сезоне-2022/23 нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии, забив 21 мяч. По ходу карьеры футболист продолжительное время выступал в Германии за «Шальке», «Санкт-Паули», «Нюрнберг», а также в Чемпионшипе за «Кардифф Сити».

Венский «Рапид» является самым титулованным клубом страны. На счету столичной команды 32 победы в первенстве Австрии и 14 побед в национальном кубке.