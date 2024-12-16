Австрийский футболист стал жертвой нападения в центре Вены

«Гвидо был немедленно обследован и теперь проходит лечение в венской больнице. К сожалению, на восстановление потребуется по меньшей мере несколько месяцев. “Рапид” желает игроку скорейшего выздоровления и доверяет компетентным органам, чтобы виновный, личность которого до сих пор не установлена, был привлечен к ответственности», — сообщается в заявлении клуба.