Австрийский футболист стал жертвой нападения в центре Вены

Как сообщает пресс-служба команды, инцидент произошел на выходных. Личность нападавшего на данный момент не установлена.
«Гвидо был немедленно обследован и теперь проходит лечение в венской больнице. К сожалению, на восстановление потребуется по меньшей мере несколько месяцев. “Рапид” желает игроку скорейшего выздоровления и доверяет компетентным органам, чтобы виновный, личность которого до сих пор не установлена, был привлечен к ответственности», — сообщается в заявлении клуба.
35-летний Бургшталлер выступает за «Рапид» с лета 2022 года. В сезоне-2022/23 нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии, забив 21 мяч. По ходу карьеры футболист продолжительное время выступал в Германии за «Шальке», «Санкт-Паули», «Нюрнберг», а также в Чемпионшипе за «Кардифф Сити».
Венский «Рапид» является самым титулованным клубом страны. На счету столичной команды 32 победы в первенстве Австрии и 14 побед в национальном кубке.