Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Черышев возглавил третью команду чемпионата Таджикистана

17 декабря специалист покинул пост главного тренера ярославского «Шинника».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший футболист сборной России стал новым главным тренером «Равшана», бронзового призера чемпионата страны. Срок соглашения с 55-летним Черышевым не уточняется.

Ранее на этой неделе Черышев покинул пост главного тренера ярославского «Шинника», который ушел на зимний перерыв в Первой лиге на 14-м месте в турнирной таблице.

Во время игровой карьеры Черышев выступал на позиции нападающего за дзержинский «Химик», нижегородский «Локомотив», московское «Динамо», хихонский «Спортинг», «Бургос» и «Аранхуэс». За сборные СНГ и России форвард провел 13 матчей, в которых забил 1 мяч.

Тренерскую карьеру Дмитрий Черышев начал в 2003 году. Работал в том числе в мадридском «Реале» и «Севилье», возглавлял нижегородскую «Волгу», «Иртыш» (Павлодар), «Мордовию», «Нижний Новгород» и «Санта-Колому» из Андорры.

Черышев — отец бывшего полузащитника сборной России Дениса Черышева, который сейчас выступает за греческий «Паниониос».