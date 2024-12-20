Дмитрий Черышев возглавил третью команду чемпионата Таджикистана

Во время игровой карьеры Черышев выступал на позиции нападающего за дзержинский «Химик», нижегородский «Локомотив», московское «Динамо», хихонский «Спортинг», «Бургос» и «Аранхуэс». За сборные СНГ и России форвард провел 13 матчей, в которых забил 1 мяч.