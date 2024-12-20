Дмитрий Черышев возглавил третью команду чемпионата Таджикистана

Бывший футболист сборной России стал новым главным тренером «Равшана», бронзового призера чемпионата страны. Срок соглашения с 55-летним Черышевым не уточняется.
Ранее на этой неделе Черышев покинул пост главного тренера ярославского «Шинника», который ушел на зимний перерыв в Первой лиге на 14-м месте в турнирной таблице.
Во время игровой карьеры Черышев выступал на позиции нападающего за дзержинский «Химик», нижегородский «Локомотив», московское «Динамо», хихонский «Спортинг», «Бургос» и «Аранхуэс». За сборные СНГ и России форвард провел 13 матчей, в которых забил 1 мяч.
Тренерскую карьеру Дмитрий Черышев начал в 2003 году. Работал в том числе в мадридском «Реале» и «Севилье», возглавлял нижегородскую «Волгу», «Иртыш» (Павлодар), «Мордовию», «Нижний Новгород» и «Санта-Колому» из Андорры.
Черышев — отец бывшего полузащитника сборной России Дениса Черышева, который сейчас выступает за греческий «Паниониос».