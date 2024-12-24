«Как так вообще вышло-то?»: топ самых нелепых травм спортсменов

Подборка специально для тех, кто считает себя самым невезучим, и о тех, кто однажды решил, что именно он поцелован богом и с ним уж точно ничего плохого не случится!
Сантьяго Канисарес и флакон лосьона после бритья
Известный испанский голкипер Сантьяго Канисарес лишил себя возможности поехать на чемпионат мира — 2002, уронив бутылочку с лосьоном после бритья в гостиничном номере.
Канисарес осколками порезал себе ахиллово сухожилие и не успел восстановиться за месяц от такого повреждения. Еще больше омрачает эту историю факт того, что это тот самый чемпионат мира, где испанец был на пике своей карьеры. Да, раньше он ездил дважды на такие крупные соревнования, но всегда был вторым вратарем и его выход на игру напрямую зависел от партнера по амплуа.
Марк Ридс и попкорн
Хоккеист «Сент-Луис Блюз» Марк Ридс в 1986 году был доставлен в больницу с многочисленными ожогами правой руки второй и третьей степени, потребовавших хирургического вмешательства.
Оказалось, что он просто готовил попкорн у себя дома. Подробности истории неизвестны, но уже летом его обменяли в «Хартфорд» (нынешняя «Каролина Харрикейнз»). Надеемся, что это никак не связано с попкорном, но Ридс никогда не был легендарным хоккеистом, а завершал свою игровую карьеру уже в Италии.
Сами Сало не устроил гадюку
Ещё один хоккеист НХЛ и любитель острых ощущений из «Оттава Сентаорз» Сами Сало может назвать себя настоящим гуру нелепых ситуаций и травм. Еще будучи в «Ванкувере» спортсмен прочувствовал на себе такие экстравагантные повреждения как разрыв яичка и средних ягодичных мышц, что вообще не укладывается в голове, и разрыв ахилла, полученный из-за игры во флорбол.
Сами, однако, по-видимому, чем-то не устроил еще и змей. Во время пребывания в Финляндии в 2001 году, где весьма сложно найти ядовитую особь, Сало укусила гадюка обыкновенная. Это единственный ядовитый вид змеи, существующий на просторах Финляндии, порталы для туристов сообщают, что гадюка обычно бывает опасна для маленьких детей или совсем старых и немощных людей — кто из них Сами Сало — решайте сами.
Даррена Барнарда подставил новорожденный щенок
Экс-игрок «Челси» Даррен Барнард выбыл на пять месяцев из-за травмы. Звучит вполне адекватно и даже немного грустно, пока не узнаешь причину повреждения.
Барнард завел у себя дома совсем маленького щенка, которого пока не успел приучить к туалету. Даррену стоило поторапливаться с тем, чтобы привить этот драгоценный навык животному, ведь песель вскоре оставил для футболиста подарок на кухне — лужу, на которой и поскользнулся Даррен. Еще долго вместо мяча Барнард видел только больничные стены, ну, а собаку к прогулкам или лотку, мы надеемся, он все-таки приучил.
Кирк Броудфут и яйца
Только огромная любознательность могла довести футболиста Кирка Броудфута до того, до чего она его довела — ожог щеки и большой жизненный опыт.
Броудфут жаждал кулинарных экспериментов, когда решил проверить, что будет, если разогреть яйца в микроволновке. Конечно, за всем происходящим он принялся наблюдать через стеклянную дверцу микроволновой печи. Яйца взорвались и обожгли ему щёку — он успел увернуться, чтобы не получить повреждение глаз.
Яри Литманен и бутылка газировки
В споре не всегда рождается истина, иногда это пространство для безбашенных поступков. Легенда финского футбола Яри Литманен однажды стал жертвой своего же азарта и чуть не остался без глаза.
Яри по ходу карьеры часто травмировался, однажды он повредил лодыжку прям она своей презентации в новой команде, однако наша история веет скорее необычайным легкомыслием, чем невезучестью.
Играя в составе «Мальме», Литманен решил поспорить со спортивным директором клуба, сказав, что откроет бутылку газировки глазом. Может быть, это пари и было для сотрудника «Мальме» обычной шуткой, но Литманен воспринял все более чем серьезно. В попытках выиграть спор футболист повредил себе роговицу глаза и попал в больницу. На две недели Яри выбыл из игры. Страшно представить, что все могло закончиться для него гораздо хуже, чем просто полмесяца без футбола.
Горан Иванишевич — пальцы в двери и ракушка в ноге
Теннисист Горан Иванишевич не отличается удачливостью и в карьере, и в обычной жизни. Например, выигранный им в 2001 году Уимблдон был аж четвертой попыткой забрать трофей. Три раза до этого Иванишевич проигрывал финальный поединок.
Нелепая травма Иванишевича, конечно, получилась не с четвертого, а с первого раза, но тоже была косвенно связана с теннисом. Горан, выходя из дома, вспомнил об оставленных в прихожей ракетках. Он рванул обратно и засунул пальцы в щель закрывавшейся двери подъезда — замок успел сработать и прижал фаланги теннисиста. Сломанными оказались сразу несколько пальцев. Стоит ли говорить о том, что для теннисиста сломанные пальцы — это большая катастрофа, заставляющая выйти из строя на несколько месяцев.
Но на этом «нелепости» в жизни теннисиста не закончились. В 2003 году Горан, приехавший на турнир в Майами, отправился на пляж, где томно прогуливался по берегу. Романтику испортила ракушка, так некстати попавшаяся под ноги. Теннисист наступил на нее, но не придал этому значения. Позже оказалось, что часть ракушки попала в рану на ноге Иванишевича и ему пришлось делать операцию.
Отар Хизанейшвили и икона
Грузинский футболист Отар Хизанейшвили, выступавший в 2004 году за московское «Динамо», а затем — за немецкий «Фрайбург» повредил себе глаз при странных обстоятельствах. Их можно было бы назвать даже мистическими.
Однажды Хизанейшвили приснилось, что он должен ввести мяч из аута, и футболист взмахнул руками во сне, сбив икону со стены прямо себе на голову. Тяжелая рама поразила глаз, а зрение так и не вернулось на прежний уровень. После этой истории хочется сказать: «Прости, Господи!» Сейчас Отару 43 года и с ним все в порядке, завершал карьеру он в грузинском «Зестафони».