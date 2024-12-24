«Как так вообще вышло-то?»: топ самых нелепых травм спортсменов

Одна из задач спортсменов — беречь свое здоровье от очевидных повреждений, но не все справляются с этим. Кто-то неудачно приготовил попкорн или решил поэкспериментировать с яйцами и не учел последствия. Этих известных атлетов в какой-то момент точно оставило везение. Только они знают, как получить травму не в драке с хулиганами или на тяжелой тренировке, порезаться без ножа в руках и выбыть из игры на пять месяцев из-за щенка, который только появился в доме.