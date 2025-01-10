Дети избили сверстника в футбольной секции по указанию тренера

«Ребенок сказал, что устал, лег на пол. Видимо, баловался, как все дети. И тренер сказал, чтобы другие дети били его лежачего. Я сначала не поверила, написала в родительский чат, и другие дети подтвердили. У меня была истерика», — рассказала женщина.