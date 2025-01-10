Дети избили сверстника в футбольной секции по указанию тренера

Инцидент произошел в октябре 2024 года в Набережных Челнах в детском саду «Колокольчик». Одно из помещений детсада было арендовано футбольной секцией «Пантера», где проходили тренировки среди дошкольников.
По словам матери пострадавшего, тренер намеренно подстрекал детей, чтобы те отпинали ее ребенка, для которого это было лишь второе занятие в спортивной секции.
Эпизод был зафиксирован камерами видеонаблюдления.
«Ребенок сказал, что устал, лег на пол. Видимо, баловался, как все дети. И тренер сказал, чтобы другие дети били его лежачего. Я сначала не поверила, написала в родительский чат, и другие дети подтвердили. У меня была истерика», — рассказала женщина.
После произошедшего тренер Руслан Хайруллин был отстранен от работы, а договор аренды детского сада с футбольной секцией был расторгнут. Органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статьям «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «халатность».