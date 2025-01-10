США ввели санкции против главы РФС Александра Дюкова

Напомним, Александр возглавляет РФС с февраля 2019 года. 28 декабря прошлого года Дюков стал единственным кандидатом, который был зарегистрирован для выборов на пост главы РФС. Его кандидатура была выдвинута 77 организациями, которые являются членами РФС.