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США ввели санкции против главы РФС Александра Дюкова

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков подвергся санкциям со стороны США.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами США. Дюков также является председателем правления «Газпром нефти».

Напомним, Александр возглавляет РФС с февраля 2019 года. 28 декабря прошлого года Дюков стал единственным кандидатом, который был зарегистрирован для выборов на пост главы РФС. Его кандидатура была выдвинута 77 организациями, которые являются членами РФС.

Следующая конференция, на которой пройдут выборы президента РФС, состоится 2 февраля 2025 года.

Санкции также затронули генерального директора «ЛУКОЙЛа» Вадима Воробьева, бывшего генерального директора организации Вагита Алекперова, генерального директора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова.