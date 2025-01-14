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СМИ: Роналду подпишет новый контракт на 200 млн долларов

«Аль-Наср» достиг предварительной договоренности о продлении контракта с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает A Bola.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Действующий контракт 39-летнего португальца с зарплатой 200 млн евро в год истекает по окончании нынешнего сезона.

По информации источника, контракт с Роналду с сохранением текущей зарплаты будет продлен на один сезон — до июня 2026 года. При этом его заработок в Саудовской Аравии может быть увеличен за счет подписного бонуса и коммерческих доходов.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года. 39-летний португалец провел за саудовский клуб 84 матча, в которых забил 75 мячей и сделал 18 голевых передач. В прошлом году Роналду помог «Аль-Насру» стать победителем Арабской лиги чемпионов.

В этом сезоне Роналду провел 20 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал три голевые передачи.

«Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, отставая от «Аль-Хиляля» и «Аль-Иттихада» на девять очков.

Аль-Наср