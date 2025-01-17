«Аль-Хиляль» не будет заявлять Неймара на вторую часть сезона

Летом 2023 года Неймар перешел из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль» за 90 млн евро. Из-за постоянных травм бразилец провел за саудовский клуб всего семь матчей, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи. Его контракт с «Аль-Хилялем» истекает в июне этого года, но предусматривает опцию продления еще на один сезон.