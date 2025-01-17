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«Аль-Хиляль» не будет заявлять Неймара на вторую часть сезона

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар не будет заявлен на вторую часть сезона в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Francois Nel/Getty Images

По словам главного тренера саудовского клуба Жорже Жезуша, Неймар сможет участвовать только в матчах азиатской Лиги чемпионов.

«Неймар не будет зарегистрирован, но он может принять участие в азиатской Лиге чемпионов. Он игрок мирового класса. Но правда в том, что физически Неймар больше не может выступать на том уровне, к которому мы привыкли», — сказал Жезуш.

Летом 2023 года Неймар перешел из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль» за 90 млн евро. Из-за постоянных травм бразилец провел за саудовский клуб всего семь матчей, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи. Его контракт с «Аль-Хилялем» истекает в июне этого года, но предусматривает опцию продления еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что Неймар ведет переговоры с «Чикаго Файр» и еще двумя клубами из МЛС.

«Аль-Хиляль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, по дополнительным показателям опережая «Аль-Иттихад». Также клуб из Эр-Рияда лидирует в западной группе азиатской Лиги чемпионов, досрочно обеспечив себе выход в плей-офф. 4 февраля «Аль-Хиляль» дома сыграет с иранским «Персеполисом».

Плей-офф в азиатской Лиге чемпионов стартует 3 марта.