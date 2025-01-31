Роналду — первый футболист, выигравший 700 матчей на клубном уровне

Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года. 39-летний португалец провел за саудовский клуб 88 матчtq, в которых забил 79 мячей и сделал 19 голевых передач. В прошлом году Роналду помог «Аль-Насру» стать победителем Арабской лиги чемпионов. «Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, отставая от «Аль-Хиляля» и «Аль-Иттихада» на пять очков.