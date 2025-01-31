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Роналду — первый футболист, выигравший 700 матчей на клубном уровне

30 января Криштиану Роналду забил свой 921-й гол в карьере и помог «Аль-Насру» на выезде обыграть «Аль-Раед» со счетом 2:1, установив новый рекорд.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Yasser Bakhsh / Getty Images

Как сообщает портал Goal, легендарный португалец стал первым футболистом в истории, добравшимся до отметки в 700 победных матчей на клубном уровне. Роналду, которому 5 февраля исполнится 40 лет, выиграл 13 встреч в составе «Спортинга», 214 — в «Манчестер Юнайтед», 316 — в «Реале», 91 — в «Ювентусе» и 66 — в «Аль-Насре».

Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года. 39-летний португалец провел за саудовский клуб 88 матчtq, в которых забил 79 мячей и сделал 19 голевых передач. В прошлом году Роналду помог «Аль-Насру» стать победителем Арабской лиги чемпионов. «Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, отставая от «Аль-Хиляля» и «Аль-Иттихада» на пять очков.

Роналду является рекордсменом по числу матчей и забитых мячей за национальную команду. На его счету 214 матчей за сборную Португалии, в которых он забил 132 мяча.

Аль-Наср