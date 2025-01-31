Роналду — первый футболист, выигравший 700 матчей на клубном уровне

Как сообщает портал Goal, легендарный португалец стал первым футболистом в истории, добравшимся до отметки в 700 победных матчей на клубном уровне. Роналду, которому 5 февраля исполнится 40 лет, выиграл 13 встреч в составе «Спортинга», 214 — в «Манчестер Юнайтед», 316 — в «Реале», 91 — в «Ювентусе» и 66 — в «Аль-Насре».
Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года. 39-летний португалец провел за саудовский клуб 88 матчtq, в которых забил 79 мячей и сделал 19 голевых передач. В прошлом году Роналду помог «Аль-Насру» стать победителем Арабской лиги чемпионов. «Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, отставая от «Аль-Хиляля» и «Аль-Иттихада» на пять очков.
Роналду является рекордсменом по числу матчей и забитых мячей за национальную команду. На его счету 214 матчей за сборную Португалии, в которых он забил 132 мяча.