Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неймар летает на тренировки «Сантоса» на вертолете

Нападающий «Сантоса» Неймар добирается до базы клуба на личном вертолете, сообщает Globo.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, Неймар прилетает на тренировки «Сантоса» на своем вертолете, так как еще не успел купить недвижимость в городе Сантус. Сообщается, что футболист планирует приобрести дом в престижном районе Морро-де-Санта-Терезинья.

30 января 32-летний Неймар объявил о подписании контракта с «Сантосом». Ранее «Аль-Хиляль» расторг трудовое соглашение с форвардом по обоюдному согласию.

Неймар выступал за «Сантос» с 2009-го по 2013 год. Он провел за клуб 225 матчей во всех турнирах, в которых отметился 136 голами и 64 результативными передачами.

Напомним, Неймар перешел в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. Позднее нападающий получил серьезную травму в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая (0:2). Ему диагностировали разрыв передней крестообразной связки и мениска. Футболист вернулся на поле спустя год, однако повредил подколенное сухожилие в игре азиатской Лиги чемпионов с «Эстеглялем» (3:0).

Из-за травм Неймар провел за «Аль-Хиляль» семь матчей, в которых забил один мяч и сделал три голевые передачи. В 2024 году Неймар заработал €101 млн, сыграв поле 42 минуты.

Сантос