Неймар летает на тренировки «Сантоса» на вертолете

По информации источника, Неймар прилетает на тренировки «Сантоса» на своем вертолете, так как еще не успел купить недвижимость в городе Сантус. Сообщается, что футболист планирует приобрести дом в престижном районе Морро-де-Санта-Терезинья.
30 января 32-летний Неймар объявил о подписании контракта с «Сантосом». Ранее «Аль-Хиляль» расторг трудовое соглашение с форвардом по обоюдному согласию.
Неймар выступал за «Сантос» с 2009-го по 2013 год. Он провел за клуб 225 матчей во всех турнирах, в которых отметился 136 голами и 64 результативными передачами.
Напомним, Неймар перешел в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. Позднее нападающий получил серьезную травму в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая (0:2). Ему диагностировали разрыв передней крестообразной связки и мениска. Футболист вернулся на поле спустя год, однако повредил подколенное сухожилие в игре азиатской Лиги чемпионов с «Эстеглялем» (3:0).
Из-за травм Неймар провел за «Аль-Хиляль» семь матчей, в которых забил один мяч и сделал три голевые передачи. В 2024 году Неймар заработал €101 млн, сыграв поле 42 минуты.