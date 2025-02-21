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Судью наказали за желание получить футболку и автограф у Месси

Главный арбитр первого матча 1/16 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ между «Интер Майами» и «Спортинг Канзас-Сити» (1:0) Марко Антонио Ортис Нава получил наказание за то, что попросил футболку с автографом у Месси после встречи.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Как сообщает ESPN, после встречи главный арбитр матча мексиканец Марко Антонио Ортис Нава подошел к Месси и попросил у него футболку с автографом. Игрок не отказал рефери и отдал ему майку.

Позднее КОНКАКАФ применила санкции к судье.

«КОНКАКАФ известно о взаимодействии, которое произошло между судьей Марко Ортисом и игроком Лионелем Месси сразу после финального свистка вчерашнего матча Кубка чемпионов между “Канзасом” и “Интер Майами”. В ходе расследования КОНКАКАФ выяснил, что судья подошел к игроку, чтобы попросить футболку для члена семьи. Поведение судьи не соответствует кодексу поведения официальных лиц на матчах конфедерации. Судья признал свою ошибку, извинился за инцидент и принял дисциплинарные меры, примененные КОНКАКАФ», — приводит слова представителя организации ESPN.

Месси забил единственный гол в матче на 56-й минуте. Результативную передачу на аргентинца сделал его бывший партнер по «Барселоне» Серхио Бускетс.

Ответный матч между «Спортинг Канзас-Сити и “Интер Майами” состоится 26 февраля. Победитель противостояния в ⅛ финала сыграет с клубом из Ямайки “Кавалер”. За три дня до ответного матча “Интер Майами” начнет регулярный сезон МЛС домашней игрой против “Нью-Йорк Сити”.