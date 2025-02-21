Судью наказали за желание получить футболку и автограф у Месси

«КОНКАКАФ известно о взаимодействии, которое произошло между судьей Марко Ортисом и игроком Лионелем Месси сразу после финального свистка вчерашнего матча Кубка чемпионов между “Канзасом” и “Интер Майами”. В ходе расследования КОНКАКАФ выяснил, что судья подошел к игроку, чтобы попросить футболку для члена семьи. Поведение судьи не соответствует кодексу поведения официальных лиц на матчах конфедерации. Судья признал свою ошибку, извинился за инцидент и принял дисциплинарные меры, примененные КОНКАКАФ», — приводит слова представителя организации ESPN.