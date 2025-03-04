Андрей Аршавин получил тренерскую лицензию УЕФА

Тренерская лицензия УЕФА категории позволяет тренировать команды на уровне профессиональных клубов и молодежных команд до 19 лет, а также заниматься подготовкой футболистов на уровне высших лиг. Эта лицензия является второй по уровню среди тренерских лицензий УЕФА, уступая только категории Pro, которая необходима для тренеров команд на высшем уровне.