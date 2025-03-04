Андрей Аршавин получил тренерскую лицензию УЕФА

Тренерская лицензия УЕФА категории позволяет тренировать команды на уровне профессиональных клубов и молодежных команд до 19 лет, а также заниматься подготовкой футболистов на уровне высших лиг. Эта лицензия является второй по уровню среди тренерских лицензий УЕФА, уступая только категории Pro, которая необходима для тренеров команд на высшем уровне.
Аршавин завершил игровую карьеру в декабре 2018 года. Большую часть карьеры он провел в «Зените», с которым трижды завоевывал титул чемпиона России, а также выигрывал Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА и Суперкубок России.
На данный момент Аршавин занимает должность заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.