Дзюба назвал Валерия Непомнящего ровесником графа Дракулы

«Непомнящий меня вызывает, я иду в полотенце: “Можно?” Он смотрит и говорит: “Ты оденься”. Я возвращаюсь, и он начинает меня ругать — так культурно, будто хвалит. Я ему отвечаю: “Валерий Кузьмич, я не виноват, он сам…” А Непомнящий отвечает нецензурно. Я смотрю на него, он — на меня, заглядываю за шторку, за вторую, а он говорит: “Ты что делаешь?” Я отвечаю: “Кто-то матом ругнулся…” Он меня выгнал, но вообще очень крутой.



Что было интересно. Валерий Непомнящий и Валерий Климов, был у нас такой игрок. Я кричу: “Валера, ты…” А Климов стоит рядом с Непомнящим и спрашивает: “А ты какому Валере?” Или я говорю: “Валера, ты старый маразматик”, а Климов опять: “Ты какому Валере?” И Непомнящий такой… Ему уже тогда было лет 200, ровесник графа Дракулы. Я думал, что Цепеш — это наш Кузьмич. Но Непомнящий вообще мировой», — рассказал Дзюба в подкасте Hustle Show.