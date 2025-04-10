Дубль Месси вывел «Интер Майами» в полуфинал Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Счет в матче открыл защитник «Лос-Анджелеса» Аарон Лонг (9'). «Интер Майами» ответил дублем Лионеля Месси (35', 84' — с пенальти) и голом защитника Ноа Аллена (61'), который отличился с передачи Месси.
По ходу матча судья дважды после просмотра VAR отменял голы «Интер Майами»: в первом тайме пострадал Лионель Месси (31'), во втором — Луис Суарес (67'). Ворота «Лос-Анджелеса» защищал бывший вратарь сборной Франции Уго Льорис.
В этом сезоне Месси провел девять матчей за «Интер Майами», в которых забил восемь мячей и отдал три голевые передачи.
Первая встреча между командами закончилась минимальной победой «Лос-Анджелеса» (1:0). Таким образом, «Интер Майами» выиграл по сумме двух встреч (3:2) и вышел в полуфинал турнира, где встретится с «Ванкувер Уайткэпс». Первый матч пройдет 24 апреля, ответный — 1 мая.
В другом полуфинале сыграют мексиканские клубы «Крус Асуль» и «Тигрес».