Луис Суарес укусил партнера по команде во время матча: видео

Это уже не первый подобный эпизод в карьере Суареса. В 2010 году, выступая за «Аякс», он укусил полузащитника ПСВ Отмана Баккала. В 2013 году, будучи игроком «Ливерпуля», уругваец укусил защитника «Челси» Бранислава Ивановича. Самый известный инцидент с Суаресом произошел на чемпионате мира 2014 года в Бразилии — тогда от его действий пострадал защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини.