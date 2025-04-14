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Луис Суарес укусил партнера по команде во время матча: видео

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес во время ответного матча с «Лос-Анджелесом» (3:1) в ¼ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ укусил Жорди Альбу.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Инцидент произошел на 89-й минуте встречи во время потасовки между игроками двух команд. В какой‑то момент защитник «Интер Майами» Жорди Альба положил руку на грудь Суареса, а тот в ответ укусил его за палец.

Это уже не первый подобный эпизод в карьере Суареса. В 2010 году, выступая за «Аякс», он укусил полузащитника ПСВ Отмана Баккала. В 2013 году, будучи игроком «Ливерпуля», уругваец укусил защитника «Челси» Бранислава Ивановича. Самый известный инцидент с Суаресом произошел на чемпионате мира 2014 года в Бразилии — тогда от его действий пострадал защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини.

Суарес перешел в «Интер Майами» зимой 2024 года из «Гремио» на правах свободного агента. 38-летний нападающий провел за клуб из Флориды 50 матчей, в которых забил 29 мячей и отдал 18 голевых передач.