Футболист сборной Габона погиб в Китае, выпав из окна

«Аарон Бупендза, игрок сборной Габона, только что покинул нас. Федерация футбола и вся большая габонская футбольная семья выражают искренние соболезнования его семье в этом тяжелом испытании», — говорится в сообщении пресс-службы Габонской федерации футбола.
Известно, что полиция рассматривает несколько версий случившегося, в том числе проверяет информацию о ссоре футболиста с братом, который находился в квартире в тот момент.
Бупендза выступал за «Чжэцзян Профешнл», его контракт действовал до декабря 2026 года. Ранее он играл за бухарестский «Рапид», «Цинциннати», «Аль-Шабаб», «Аль-Араби» и «Хатайспор». В 2021 году сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Краснодара».
За сборную Габона Бупендза провел 35 матчей с 2016-го по 2023 год и забил 8 голов.