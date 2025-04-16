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Футболист сборной Габона погиб в Китае, выпав из окна

Как сообщает Fanatik, 28-летний форвард сборной Габона Аарон Бупендза погиб в Китае после падения с 11-го этажа.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Аарон Бупендза, игрок сборной Габона, только что покинул нас. Федерация футбола и вся большая габонская футбольная семья выражают искренние соболезнования его семье в этом тяжелом испытании», — говорится в сообщении пресс-службы Габонской федерации футбола.

Известно, что полиция рассматривает несколько версий случившегося, в том числе проверяет информацию о ссоре футболиста с братом, который находился в квартире в тот момент.

Бупендза выступал за «Чжэцзян Профешнл», его контракт действовал до декабря 2026 года. Ранее он играл за бухарестский «Рапид», «Цинциннати», «Аль-Шабаб», «Аль-Араби» и «Хатайспор». В 2021 году сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Краснодара».

За сборную Габона Бупендза провел 35 матчей с 2016-го по 2023 год и забил 8 голов.