Футболист сборной Габона погиб в Китае, выпав из окна

Бупендза выступал за «Чжэцзян Профешнл», его контракт действовал до декабря 2026 года. Ранее он играл за бухарестский «Рапид», «Цинциннати», «Аль-Шабаб», «Аль-Араби» и «Хатайспор». В 2021 году сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Краснодара».