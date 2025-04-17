Роналду, Бензема, Вудс: громкие измены спортсменов с фитнес-моделями

Сначала Вудс заявил, что просто не справился с управлением. Но журналисты быстро выяснили, что перед инцидентом он поссорился со своей женой из-за подозрений в измене. Уже через пару дней официантка Джейми Граббс рассказала, что состояла с гольфистом в интимной связи, и показала сотни сохраненных сообщений от него. Затем в медиа всплыли имена еще как минимум десяти женщин — от сотрудниц клубов до моделей и фитнес-инфлюенсеров. В числе прочих — Кори Рист и вышеупомянутая Джейми, чьи фото тогда разлетелись по таблоидам.