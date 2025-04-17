Роналду, Бензема, Вудс: громкие измены спортсменов с фитнес-моделями

Громкие скандалы давно стали неотъемлемой частью спорта. Особенно когда в личную жизнь атлетов вмешиваются третьи лица — чаще всего из мира фитнеса. Совместные тренировки, поездки, полное доверие… Все это легко переходит границу профессионального. Вспоминаем самые громкие измены в мире спорта, когда партнер по фитнесу становится причиной развода.
Тайгер Вудс и фитнес-модель: как рухнула легенда
Пожалуй, одна из самых оглушительных историй крушения репутации в современном спорте принадлежит Тайгеру Вудсу. Легенда гольфа, икона Nike, образцовый семьянин — именно так его воспринимали миллионы до конца 2009 года, пока в новостях не всплыла загадочная авария возле его особняка.
Сначала Вудс заявил, что просто не справился с управлением. Но журналисты быстро выяснили, что перед инцидентом он поссорился со своей женой из-за подозрений в измене. Уже через пару дней официантка Джейми Граббс рассказала, что состояла с гольфистом в интимной связи, и показала сотни сохраненных сообщений от него. Затем в медиа всплыли имена еще как минимум десяти женщин — от сотрудниц клубов до моделей и фитнес-инфлюенсеров. В числе прочих — Кори Рист и вышеупомянутая Джейми, чьи фото тогда разлетелись по таблоидам.
После этого начался эффект домино: рекламодатели разрывали контракты, турнирные организаторы перестали писать, а потом случился громкий развод с Элин. Вудс надолго ушел из спорта, пытаясь восстановить репутацию и здоровье. Эта история стала хрестоматийной: она показала, насколько хрупким бывает идеальный имидж и как один скандал может уничтожить многолетнюю карьеру.
Карим Бензема и фитнес-дива: прощай, старая жизнь
Французский форвард Карим Бензема редко делится личным, но в какой-то момент скрывать перемены стало просто невозможно. В 2022 году он расстался со своей возлюбленной Хлоэ де Лоне — их исчезнувшие совместные фото и взаимные отписки в соцсетях быстро стали сигналом для фанатов. Вскоре рядом с футболистом появилась новая спутница — американская модель Джордан Озуна.
Джордан сотрудничает со спортивными брендами, делится тренировками, часто говорит о балансе тела и ума. Именно такая работа сделала ее частью той среды, в которой вращаются многие звезды спорта. Роман быстро стал достоянием прессы — с заголовками, фото с курортов и обсуждениями, кто кого бросил первым.
История Бензема — еще одно подтверждение тому, что спортсмены часто находят новых партнеров среди тех, кто разделяет их ритм жизни. А бывшие отношения — даже если они длились много лет — легко стираются в ленте, уступая место новым главам.
Криштиану Роналду: спортзал вместо свиданий
До отношений с Джорджиной Родригес имя Криштиану Роналду стабильно мелькало в заголовках таблоидов. Он был не просто футбольной звездой, но и настоящим магнитом для моделей, актрис и представительниц фитнес-индустрии.
Эти романы, как правило, были короткими и стремительными. Некоторые девушки даже жаловались, что Роналду «мог уйти в спортзал и пропасть», намекая на его маниакальную увлеченность тренировками. Один из курьезных эпизодов вспоминается особенно ярко: якобы после свидания он просто исчез, а позже объяснил, что «перетренировался и вырубился».
Этот период его жизни — типичный для многих молодых звезд: внимание, окружение из красивых и спортивных девушек, клубы, яхты и романы, которые заканчиваются так же быстро, как начинаются. Все изменилось с появлением Джорджины Родригес, пара вместе уже 9 лет, они воспитывают детей и часто появляются вместе на светских мероприятиях. Но до этого Роналду часто мелькал в таблоидах с моделями и представительницами фэшн- и фитнес-индустрии — короткие и яркие романы были частью его имиджа суперзвезды.
Джон Терри и подруга из фитнес-клуба: измена с последствиями для всей сборной
Скандал с участием капитана «Челси» и сборной Англии Джона Терри в 2010 году стал одним из самых громких в истории английского футбола. Выяснилось, что у Терри был роман с Ванессой Перронсель, французской моделью и бывшей подругой его коллеги по сборной Уэйна Бриджа. Хотя Перронсель не была фитнес-тренером, ее связь с миром моды и привлекательная внешность вписываются в типаж.
Сам Терри пытался скрыть отношения, но правда всплыла — и это вызвало шквал негатива. Последствия были серьезными: Терри лишили капитанской повязки в сборной Англии, его репутация была сильно подорвана, а отношения в команде накалились до предела — Уэйн Бридж демонстративно отказался пожимать ему руку перед матчем. Эта ситуация до сих пор обсуждается фанатами, ее называют примером предательства и злоупотребления доверием в спортивном коллективе.
Когда тренировки чередуются с перелетами, а личная жизнь становится достоянием публики, любые эмоции усиливаются. В таких условиях легко потерять ориентиры, особенно когда рядом — тренеры, модели и инфлюенсеры, с которыми они проводят больше времени, чем с семьями. Эти истории показывают: за блестящими медалями и титулами скрываются человеческие слабости, драмы и решения, которые влияют не только на карьеру, но и на всю жизнь.
Автор: Екатерина Уварова