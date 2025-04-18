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Лионель Месси назвал любимых футболистов своих детей

37-летний аргентинец назвал пять футболистов, в числе которых оказалось по два представителя «Барселоны» и мадридского «Реала».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«За какими игроками следят мои дети? Мбаппе, Винисиус, Ямаль, Левандовски, Холанд», — приводит слова Месси All About Argentina в социальных сетях.

У Лионеля и его жены Антонеллы трое сыновей — Тьяго, Матео и Чиро, старшему из которых 12 лет.

Месси выступает в составе «Интер Майами» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 42 голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 20 миллионов.