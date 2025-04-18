120 любовниц и бойкот на поле: расставания, которые сломали карьеры звезд спорта

Хотя Брэди на время ушел из спорта, он быстро вернулся. Развод пришелся как раз на разгар сезона. По словам журналиста Джеффа Дарлингтона, это был один из самых сложных периодов в жизни квотербека: «Развод в середине сезона — огромный удар. Даже для профессионала его уровня». Команда, за которую он играл, в том году не взяла титул. В 2023-м Том Брэди окончательно повесил шлем на гвоздь.