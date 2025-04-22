В Турции судья показал красную карточку собаке: видео

По информации источника, во время матча между командами на поле выбежала бездомная собака, что привело к остановке игры. Судья Мурат Балыкчи, заметив лежащего пса, подошел к нему и показал красную карточку. Словесные попытки увести животное с поля не увенчались успехом. Тогда судья повторно продемонстрировал карточку, после чего взял собаку на руки и вынес ее за пределы поля. Зрители поддержали арбитра аплодисментами когда он нес пса на бровку.